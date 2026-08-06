Bolu'da takla atan otomobilde 2 yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Örenköy - Kemaller köyü grup yolunda M.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu katla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA