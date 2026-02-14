Haberler

Bolu'dan kısa kısa

Güncelleme:
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen 'Bayrak Sevgisi' etkinliği kapsamında öğrenciler, velileriyle birlikte Türk bayrağı yaptı. Ayrıca, velilerle gerçekleştirilen yemek yarışmasında başarılı olan öğrencilere madalya verildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Bayrak Sevgisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu'nda "Biz Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler velileriyle ip mandala tekniği kullanarak Türk bayrağı yaptı.

Proje kapsamında her ay farklı temaların işlendiği etkinliklerin yapılacağı öğrenildi.

Veliler ve öğrenciler yemek yarışmasında ter döktü

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, öğrenciler anne ve babalarıyla yemek yaptı.

Okul, veli ve öğrenci arasındaki bağın güçlenmesini için yapılan etkinlikte anne ve babaları ile takım oluşturan öğrenciler, rakiplerinden daha güzel yemek yapmak için mücadele etti.

Yarışmada birinci olan Berra ve Hatice Berberoğlu altın madalya, ikinci olan Beyzanur Demir ve Yıldız Acar gümüş madalya, Nisa ve Songül Bozkurt ise bronz madalya kazandı.

Mengen'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Zonguldak-Ankara kara oto yolunun Mengen kesiminde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kara yolundan Zonguldak istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HG 1231 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
