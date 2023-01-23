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Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde Çin Yeni Yılı Kutlaması

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Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde Çin Yeni Yılı Kutlaması

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde Cumartesi günü, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla çok kültürlü bir gala düzenlendi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde Cumartesi günü, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla çok kültürlü bir gala düzenlendi.

Yaklaşık 20 farklı etnik gruptan sanatçılar, etnik özelliklere sahip geleneksel müzik ve dans performansları sergiledi.

Etkinlikte, Çinli ve Yeni Zelandalı yetkililer yeni yıl dileklerini izleyicilerle paylaştı.

Gala, Wellington'daki Çin Kültürel Merkezi ve belediye meclisi tarafından desteklenen Wellington Çok Kültürlülük Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Çin kültürünü sergilemek ve kültürel alışverişi artırmak için etkili bir platform olan ve ilk kez 2010'da düzenlenen etkinlik, Yeni Zelanda'da hayli popüler.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wellington'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Yeni Zelanda Güncel Haberler

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