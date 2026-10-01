Yeni Zelanda Parlamentosu, 7 Kasım'daki seçimler öncesi resmen feshedildi

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Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenecek genel seçimler öncesi, resmi seçim kampanyası sürecinin başlatılması için parlamento feshedildi.

Yeni Zelanda Parlamentosundan yapılan açıklamada "1 Ekim 2026 sabahı 54. Yeni Zelanda Parlamentosu resmi olarak feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Böylece ülkede 7 Kasım'daki genel seçimler için resmi seçim kampanyası süreci de başlatılmış oldu.

Ülkede iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti, kampanya süreci yürütecek.

"Karma üyeli nispi temsil" adı verilen seçim sistemini kullanan Yeni Zelanda'da hükümet, genellikle 2 ya da 3 partinin koalisyonuyla kuruluyor.

Yeni Zelanda'da 18 yaş üstü vatandaşlar ve hayatlarının bir döneminde aralıksız 12 ay boyunca ülkede kalan kişiler, seçimlerde oy kullanabiliyor.

Kaynak: AA