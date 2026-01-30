Haberler

Yeni Zelanda, Barış Kurulu Davetini Reddetti

Güncelleme:
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini geri çevirdiklerini bildirdi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda, değerlendirme sürecinin ardından Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağına yönelik kararını açıkladı.

Başbakan Luxon, hükümetin teklifi değerlendirmesinin neticesinde "mevcut haliyle" kurula katılma davetini kabul etmeyeceğini belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD'nin Gazze'de barışı ilerletme konusunda bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içinde gösterdiği liderliği taktir ettiğini ifade etti.

Gazze Barış Kurulu'nun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararıyla verilen görevleri yerine getirerek önemli bir rol üstleneceğini düşündüklerini aktaran Peters, özellikle bölge ülkeleri dahil birçok ülkenin Kurul'un Gazze'deki rolüne katkıda bulunmak üzere adım attığına işaret etti.

Peters, Yeni Zelanda'nın bu konuda ek olarak "önemli değer" katmayacağını ifade etti.

Kurul'un çalışmalarının BM Şartı ile "uyumlu ve tutarlı" olması gerektiğine dikkati çeken Peters, Barış Kurulu'nun yeni bir organ olduğunu, Kurul'un kapsamıyla ilgili diğer konulara dair şu anda ve gelecekte netliğe ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Peters, Yeni Zelanda'nın "mevcut haliyle" Barış Kurulu'na katılmayacağını anımsatarak, gelişmeleri gözlemlemeye devam edeceklerini aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
