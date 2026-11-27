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Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenen seçimlerin resmi sonuçlarına göre, iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi başa baş performans gösterirken, her iki taraf da hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadı.

Radio New Zealand'ın haberine göre, ülkede 7 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Buna göre, iktidarda bulunan Ulusal Parti liderliğindeki koalisyon 130 üyeli parlamentoda 65 koltuk kazandı. Koalisyon, hükümeti kurmak için gerekli olan 66 koltuk sayısını 1 sandalye ile kaybetti.

Koalisyonda bulunan Ulusal Parti 40, ACT Partisi 13, Önce Yeni Zelanda Partisi 12 sandalye almış oldu.

Öte yandan muhalefetteki İşçi Partisi 36, Yeşiller Partisi 17, Te Pati Maori Partisi 5 sandalye aldı.

7 sandalye kazanan parti seçimlerin geleceğini belirleyebilir

Öte yandan seçimlerde 7 sandalye kazanan ve merkeziyetçi tutumuyla bilinen Qiulae Wong liderliğindeki Fırsat Partisi, seçimlerin geleceğini belirleyebilir.

Wong, koalisyon için tüm seçeneklere açık olduklarını bildirdi.

Ancak, Wong'un muhalefetle ittifak kurması durumunda muhalefet kanadı hükümeti kurmak için gerekli 66 sandalyeye ulaşamıyor.

Bu durumda ülkede seçimlerin tekrarlanması bekleniyor.

Kaynak: AA