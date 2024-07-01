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Yeni Zelanda'da tartışmalı kedi avı yarışmasında 370 kedi öldürüldü

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Yeni Zelanda'nın Kuzey Canterbury bölgesinde düzenlenen kedi avı yarışması kapsamında 370 yabani kedi öldürüldü. Etkinliğin organizatörü, yarışmanın başlangıçta domuz avı olarak planlandığını ancak artan kedi sayısı nedeniyle kedi avına dönüştüğünü belirtti. Organizatör, kedilerin taşıdıkları hastalıklar nedeniyle yıl içerisinde 40 kediyi öldürdüğünü söyledi. Yarışmada bir kişi 65 kedi öldürerek 500 Yeni Zelanda doları kazandı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Canterbury bölgesinde tartışmalara neden olan kedi avı yarışması kapsamında 370 yabani kedi öldürüldü.

370 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, etkinliğin organizatörü Matt Bailey, yarışmanın "domuz avı" yarışması olarak başladığını ancak artan yaban kedisi sayısı fark edilince "kedi avı" yarışmasına döndüğünü aktardı. Toplam 370 yabani kedinin öldürüldüğü yarışmada, bir kişi 65 kedi öldürerek 500 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 10 bin lira) değerindeki "ödülü" kazandı.

ÖLDÜRÜLEN KEDİLER HASTALIK TAŞIYORMUŞ

Kedilerin çiftliğine taşıdığı hastalıklar nedeniyle yıl içerisinde 40 kediyi öldürdüğünü açıklayan Bailey, bunun yeni bir durum olmadığını ama Yeni Zelandalıların kedileri çok sevdiği için bu yarışmanın birçok tartışmaya neden olduğunu vurguladı. Bailey, kırsal alanlarda terk edilen kediler nedeniyle azalan kuş ve kertenkele sayısına işaret ederek, insanların kedileri kırsal alanlara atmasını engellemek için yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Yeni Zelanda Yabani kedi Hayvan Hakları Çevre Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ocean Express cargo Ltd:

BİR TÜRÜ YOK EDERSENİZ BAŞKA TÜR BAŞINIZA MUSALLAT OLUR..FARELER

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Nuri Aga:

Bak develer çoğaldı diye katledenlere rabbim bir yangın verdi günlerce söndüremediler.

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