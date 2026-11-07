Yeni Zelanda'da genel seçim oylarının yüzde 80'inden fazlası sayıldı

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Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da düzenlenen genel seçimlerde oy sayım işleminin sürdüğü belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, ada ülkesindeki genel seçimlere ilişkin oy sayımı sürüyor.

Oyların yüzde 80'inden fazlasının sayıldığı belirtilirken, kesin olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi yaklaşık yüzde 30'ar oy oranlarıyla başa baş performans gösteriyor.

İki büyük partiyi yaklaşık yüzde 13,4'le Yeşiller Partisi ve yüzde 11'le ACT Yeni Zelanda'nın takip ettiği bildirildi.

Buna göre ayrıca, Yeni Zelanda Birinci Partisinin (NZ First) oy oranı yüzde 9,8, Fırsat Partisinin (TOP) ise yüzde 5,8 görünüyor.

Kesin sonuçların 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.

Yeni Zelanda'da genel seçimler

Yeni Zelanda'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başlamıştı.

Parlamentoda hükümet kurabilmek için normal şartlarda 120 sandalyenin en az 61'ini kazanmak gerekiyor.

Medyada, 3,7 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede oy tercihlerini artan yaşam maliyeti, işsizlik ve sağlık hizmetlerine yönelik kaygıların etkileyeceği aktarılıyor.

Güneybatı Pasifik bölgesinde kuzey ve güney olmak üzere iki büyük ada ve 700'e yakın adacıktan oluşan Yeni Zelanda yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip.

Kaynak: AA