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Yeni Zelanda, Batı Şeria'da "tırmanan İsrailli yerleşimci şiddetinden" endişe duyduğunu bildirdi

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, işgal altındaki Batı Şeria'da "tırmanan İsrailli yerleşimci şiddeti ve yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinden" endişe duyduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, işgal altındaki Batı Şeria'da "tırmanan İsrailli yerleşimci şiddeti ve yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinden" endişe duyduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Paylaşıma göre Peters görüşmede, İsrailli mevkidaşına, işgal altındaki Batı Şeria'da "tırmanan İsrailli yerleşimci şiddeti ve yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinden" endişe duyduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'nın "İsrail'in güvenlik içinde yaşama hakkına yönelik süregelen desteğini" yineleyen Peters, Wellington yönetiminin güvenliğin en iyi şekilde "iki devletli bir çözümle sağlanabileceğine inandığını" kaydetti.

Kaynak: AA
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