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Yeni Zelanda Başbakanı Luxon güven oylamasını kazandı

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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Ulusal Parti içindeki güven oylamasında tam destek alarak genel başkanlık görevine devam edeceğini açıkladı. Oylama, 7 Kasım'daki genel seçimler öncesinde geldi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, iktidardaki Ulusal Parti bünyesinde yapılan güven oylamasını kazandığını ve genel başkanlık görevini sürdüreceğini duyurdu.

Radio New Zealand'ın haberine göre, Luxon, başkent Wellington'da düzenlenen acil Ulusal Parti Meclis Grubu Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Luxon, parti içi güven oylamasında "tam destek" aldığını belirterek, liderlik görevine devam edeceğini bildirdi.

Başbakan Luxon, "İşimizin başına dönüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da yapılacak genel seçimlere üç aydan az bir süre kala gerçekleşen oylama, Luxon'ın göreve gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı ikinci parti içi güven oylaması oldu.

Parti içi güven oylaması kararı, Luxon'ın küçük işletme sahiplerine yönelik "ebeveyn-çocuk zihniyetine sahip oldukları" yönündeki ifadeleri, seyahatlerinde askeri uçak kullanması ve yeniden seçilmesi halinde seçim sistemini referanduma götüreceğini açıklaması nedeniyle alınmıştı.

Kaynak: AA
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