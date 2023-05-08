Yeni Zelanda, askeri personelin maaş iyileştirmesi için 419 milyon dolar ek bütçe ayırdı

Yeni Zelanda hükümeti, askeri personelin maaşlarında iyileştirme yapılması amacıyla Savunma Bakanlığına 4 yılda toplam 419 milyon Yeni Zelanda doları ek bütçe verecek.

Yeni Zelanda'nın yerel haber kaynaklarına göre, Savunma Bakanı Andrew Little, yaptığı açıklamada, maaşlardaki artışın mevcut çalışanların yanı sıra orduya yeni katılacak personelin giderlerini de karşılayacak şekilde hesaplandığını belirtti.

Hükümet olarak askeri personelin giderleri için 419 milyon Yeni Zelanda doları ek bütçe ayırdıklarını anlatan Little, "Bu artış, son 10 yıldaki askeri personel maaş zamlarından 4 kat daha fazla olacak. Böylelikle hem ordudaki personel eksilmesinin önüne geçilecek hem de burada çalışmayı daha cazip hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Little, ordunun Gabrielle Kasırgası gibi doğal afetlerde görevlendirme, İngiltere'deki Ukrayna birliklerinin eğitimi, Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri uluslararası misyonlar ile görev bölgelerindeki gözetleme-devriye faaliyetleri gibi konularda son yıllarda personel sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Ordu personeli maaşlarının özel sektörle aynı veya buna yakın olacağına işaret eden Little, "Askerlerimize, denizcilerimize ve havacılarımıza kritik ve genellikle tehlikeli işler için adil bir şekilde ödeme yapılması konusunda ahlaki bir yükümlülüğümüz var ve hükümet, bu sorumluluğu tüm Yeni Zelandalılar adına ciddiye alıyor." diye konuştu.

Little, Yeni Zelanda'nın hem iklim değişikliği kaynaklı doğa olaylarına hem de Pasifik üzerindeki nüfuz rekabetine yanıt verecek personele ve donanıma sahip bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bugünkü bütçe artışıyla savunmaya aktarılan toplam bütçenin 2017'den bu yana 4,7 milyar dolara ulaştığını, bunun da önceki hükümetin harcadığının iki katı olduğunu kaydetti.

Son yıllarda ülkedeki enflasyon ve maaşların aynı oranda artmaması nedeniyle Yeni Zelanda ordusundan çok sayıda kişinin ayrılarak özel sektöre geçtiği belirtiliyor.

North&South dergisinde 2023 başında yayımlanan araştırmada, 2022'de spesifik alanlarda kalifiye personelin de bulunduğu ordu çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasının ayrıldığı ortaya konulmuştu.