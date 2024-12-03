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Tapu işlemleri elektronik ortama taşınıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı yeni yönetmelik ile tapu işlemleri, tarafların farklı birimlerde bulunması durumunda elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. 21 Kasım 2023 tarihinden önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki dışı işlemler yapılamayacak.

Tapu işlemlerinde mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan karşılanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek.
Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak.
Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek.
Yetki alanı dışı tapu işlemlerinin, ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Tapu işlemleri elektronik ortama taşınıyor
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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