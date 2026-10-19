Yeni Yol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Saymaz'ı ev hapsinde ziyaret etti

Yeni Yol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Saymaz'ı ev hapsinde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Silkin Ün, ziyareti 'Geleneksel Ev Hapsi Günleri' kapsamında yaptığını ve bugünleri bir an evvel geride bırakmak temennisini paylaştı.
(İSTANBUL) - Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.
Silkin Ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsmail Saymaz'ı 'Geleneksel Ev Hapsi Günleri' kapsamında ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Mizahının bile tatsız olduğu bugünleri bir an evvel geride bırakmak temennisi ile" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA