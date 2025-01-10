Yeni Yol Partisi Kuruldu

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Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te ortak grup oluşturmak için Yeni Yol adlı partiyi kurarak İçişleri Bakanlığı'na dilekçesini teslim etti. Partinin Genel Başkanlığına Celal Mümtaz Akıncı getirildi.

(ANKARA) - Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te ortak grup olarak hareket etmek amacıyla kurduğu Yeni Yol'un kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Yeni Yol'un Genel Başkanı geçmişte Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı oldu.

Meclis'te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup kurmak için üzerinde çalıştığı "çatı parti" formülü, adı Yeni Yol olarak belirlenen siyasi partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesiyle resmiyet kazandı.

Üç parti temsilcilerinin yer aldığı heyet saat 16.00'da İçişleri Bakanlığı'na gelerek parti kuruluş dilekçesini teslim etti. Yeni Yol'un Genel Başkanlığı'na ise geçmişte baro başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı getirildi.

Akıncı, DEVA Partisi'nin 12 Ekim 2024 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongresi'nde Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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