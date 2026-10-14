Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasını kınadı

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasını kınayarak, basına yönelik baskıların, gazetecilere gözdağının ve muhalefeti susturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Polis baskınıyla Halk TV'ye kayyım ata. Muhalif gazetecileri bir bir gözaltına al, tutukla. Muhalif siyasileri susturmak için her yolu dene. Halk TV'ye kayyım atanmasını kınıyorum. Basına baskı, gazetecilere gözdağı ve muhalefeti susturma girişimleri kabul edilemez. Tüm bunları yapıp sonra da çıkıp 'Adaleti tesis ediyoruz, adil davranıyoruz' yalanlarıyla kamuoyunu kandırıyorsunuz. İktidar hırsınız uğruna bu güzel ülkeye, milletimizin özgürlüklerine ve geleceğine yazık ediyorsunuz."

Kaynak: ANKA