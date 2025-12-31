Haberler

'Akıntıburnu Yüzücüleri' geleneği bozmadı; yeni yılı denize girerek kutladı

Beşiktaş'ta bir araya gelen 'Akıntıburnu Yüzücüleri', 2026 yılını denize girerek kutladı. Geleneksel olarak her yıl yaptıkları bu etkinlikte, yüzücüler deniz suyunun havaya göre daha sıcak olduğunu söyledi ve yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu.

Kendilerine 'Akıntıburnu Yüzücüleri' adını veren bir grup yüzücü her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı denize girerek kutladı. Yüzme antrenörü ve profesyonel yüzücülerden oluşan grup üyeleri, "Deniz bizi seviyor, biz de denizi seviyoruz" diyerek İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı. Yaz-kış demeden denize girdiklerini belirten yüzücüler, deniz suyunun havaya göre daha sıcak olduğunu söyledi. Yüzücüler, 2026 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek tek tek İstanbul Boğazı'na atladı.

'HER YIL OLDUĞU GİBİ BU BİR RİTÜEL'

Yüzücü Meral Tan "Deniz geçen yıla göre daha soğuktu. Ama çok keyifliydi. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu güzel seneler diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu bir ritüeldi. Yeni yılı denizde karşıladık. Ritüeli bozmadık" dedi. Yüzme antrenörü Samet Katar ise "Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla denizde girdik. Yeni yılı denizde kutluyoruz. Herkese nice yıllar diliyorum" diye konuştu.

'İNŞALLAH SENEYE DE YAPARIZ'

Yüzme eğitmeni Faruk İlgüy "2026 yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle ülkemize. Deniz bizi seviyor, biz de denizi seviyoruz. Her yıl yaptığımız gelenek bu. Bu sene de yaptık. İnşallah sağlıkla seneye de yaparız" ifadelerini kullandı.

'HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI -4 DERECE AMA BİZ HİSSETMİYORUZ'

Yüzücü Ramazan Türkanoğlu, "Akıntıburnu yüzücüsüyüz. Her sene olduğu gibi bu sene de boğazda yüzme antrenmanı yapıyoruz. Hava soğuk. Deniz 10 derece civarında. Dışarıya göre su daha sıcak. Hissedilen hava sıcaklığı -4 derece ama biz hissetmiyoruz" dedi.

'SÜREKLİ GELİP BURADA YÜZÜYORUZ'

Esenlerden yüzmek için Arnavutköy'e geldiğini söyleyen Mehmet Serkan Usta "2026 yılı bütün aleme, dünyaya kutlu olsun. Barış olsun, dostluk olsun, kardeşlik olsun diyoruz. Esenlerden geliyorum. Sürekli gelip burada yüzüyoruz. Arkadaşlarla buluşup bu sene de böyle yaptık" diye konuştu.

