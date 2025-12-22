Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında bakan yardımcıları ve 81 vali ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi. Huzurlu bir yeni yıl için yapılacak hazırlıklar ele alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

VALİLERLE DE TOPLANTI YAPILDI

Bakan Yerlikaya, video konferans sistemi aracılığıyla 81 valinin katılımıyla yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini de belirtti. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması amacıyla il bazlı hazırlıklar ele alındı, sahadaki uygulamanın bütüncül şekilde yürütülmesi için ortak çalışma esasları tekrar gözden geçirildi. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce, başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Fenerbahçelileri tedirgin eden Asensio gelişmesi

Fenerbahçelileri korkutan gelişme
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
title