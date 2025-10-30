Haberler

Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte akrobatik hareketlerde bulunan sürücülere yaptırımlar getiren Yeni Trafik Kanunu Teklifinin detaylarını paylaştı. Yeni düzenlemeye göre, bu tür hareketler yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 60 gün trafikten men edilecek.

  • Trafikte akrobatik hareket yapan sürücülere yeni kanun teklifi ile 60 gün ehliyet geri alınacak ve 60 gün araç trafikten men edilecek.
  • Yeni düzenleme kapsamında akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası kesilecek.
  • Beş yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte akrobatik hareketlerde bulunan sürücüler için yeni yaptırımlar getiren kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Artık bu tür eylemler 60 gün ehliyetin geri alınması ve 60 gün araçların trafikten men edilmesiyle sonuçlanacak.

TRAFİKTE AKROBATİK HAREKET YAPANLAR YANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Ö.E.'nin yakalandığını belirtti. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

CEZALAR ARTIRILIYOR

Mevcut yasada bu tür davranışların yalnızca para cezası ile sınırlı kaldığını hatırlatarak yeni düzenlemenin caydırıcılık getireceğini vurguladı. Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak" dedi.

Yeni teklif ile birlikte ilk kez yasal zemine oturtulan düzenleme kapsamında; akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası kesilecek, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak, beş yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yapanların ehliyetleri iptal edilecek, araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek."

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATANLARI 112'Yİ BİLDİRİN"

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, trafikte bu tür tehlikeli davranışlara tanık olunması halinde 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı: "Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Tmm trafikte artistlik yapanlari cezalandirin da plakasi camurlanan polisin okuyamadigi plakaya 200 bin lira ceza yazmak nedir ya 80 le giderken 20 metre sonra 30 dusuremedigimiz icin hizimizi 28 bin lira ceza yazmak nedir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıizzetin:

ben bu cezayı az buluyorum caydırıcı değil kendini bilmeyenlerin trafiğe girmemesi gerekiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
