Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Güncelleme:
RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde görev süresi biten Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

  • RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi.
  • RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde Mehmet Daniş RTÜK Başkanı seçildi.
  • Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve hukukçudur.
  • Mehmet Daniş, 22., 23. ve 24. Dönemlerde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.
  • Mehmet Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
  • Mehmet Daniş, 27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi. RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

Ebubekir Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı olarak göreve başlamış ve 18 Ekim 2023 tarihinde dördüncü kez bu göreve seçilmişti.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI'DAN AÇIKLAMA VAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı gelişmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22.23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet DANİŞ, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çoğunluk onlarda emir almayacak birini oraya getirmezler

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

BI OSSSMSNLI COCUGU GIDIYO BI OSSSMSNLI EVLADI GELIYO.HEPSI ORSMANLI COCUGU BUNLARIN

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gelen gideni aratırmış. Öyle olmayacağı ne malum. Ben yaptım oldu..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Mezun olduğu okul hukuk fakültesi görev yaptığı yer . Gıda tarım ve hayvancılık bakan yardımcısı . Abi mezun olduğu okulla görev yaptığı yerlerin alakasına bakın . Şimdi de Rtük . Maşallah , maşallah ...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 448.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
