YENİ Partili vekiller erişim engeli verilen T24'e dayanışma ziyaretinde bulundu

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(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Türkan Elçi, sosyal medya hesapları ve web sitesine ilişkin erişim engeli kararı verilen T24'ün İstanbul bürosuna dayanışma ziyaretinde bulundu.

Rızvanoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basına yönelik baskılara, sansüre ve dijital ablukaya karşı özgür basının yanındayız. İstanbul Milletvekilimiz Türkan Elçi ile birlikte T24'e dayanışma ziyaretinde bulunduk. Son dönemde bağımsız medyaya yönelik artan baskılara, sansüre ve dijital ablukaya karşı özgür basınla dayanışmamızı sürdürüyoruz.

İktidarın kendisine biat etmeyen medya kuruluşlarını susturma çabalarına karşı halkın haber alma hakkını, ifade ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz."

Kaynak: ANKA