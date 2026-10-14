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YENİ Partili Özcan, Halk TV'ye kayyım atanmasını 'özgür basına pranga' olarak gördü

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YENİ Partili Özcan, Halk TV'ye kayyım atanmasını 'özgür basına pranga' olarak gördü
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Özcan, müdahaleyi 'özgür basına pranga vurma girişimi' olarak gördüğünü ve hiçbir sansür ya da kayyım kararının hakikati ortadan kaldıramayacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "İktidarın Halk TV'ye kayyım eliyle müdahalesi, özgür basına pranga vurma girişimidir. Gerçeklerden korktukça baskıyı artıranlar bilsin ki hiçbir sansür, hiçbir kayyım kararı hakikati ortadan kaldıramaz" dedi.

YENİ Parti Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ekranları susturmaya çalışabilirsiniz ama gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. İktidarın Halk TV'ye kayyım eliyle müdahalesi, özgür basına pranga vurma girişimidir. Milyarlarca liralık fon vurgunu iddiaları aydınlatılmayı beklerken, Ekrem İmamoğlu'nun savunması gündemdeyken halkın haber alma hakkı hedef alınıyor. Gerçeklerden korktukça baskıyı artıranlar bilsin ki hiçbir sansür, hiçbir kayyım kararı hakikati ortadan kaldıramaz. Halk TV emekçilerinin, özgür basının ve halkın haber alma hakkının yanındayız."

Kaynak: ANKA
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