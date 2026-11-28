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(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır'ın testlerinin negatif çıktığını belirterek, "Ortada tek bir somut delil yokken bu insanları sabahın köründe evlerinden alıp kollarında polislerle kameralar önünde oradan oraya götürdüler. Çiğnediğiniz lekelenmeme hakkının, örselediğiniz insan onurunun hesabını kim verecek" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 Kasım'da haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişi arasında Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır da yer aldı. Gözaltına alınan üç sanatçıdan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındı. Üç sanatçının da aralarında bulunduğu 12 kişinin uyuşturucu testi negatif çıktı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, test sonuçlarının basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıların kamuoyuna yansıtılma biçimini eleştirdi. Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde bu tarz lekeleme operasyonlarında kimsenin ismini açık açık yazmam; ama bu kez artık isyan ediyorum. Günlerdir manşetlerde hedef gösterilen Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır'ın ve birçok ismin test sonuçları negatif çıkmış. Üstelik bunu bile birilerine servis etmişler!

Sırf kendi kirli gündemlerini ve dev soygunu perdelemek için her sabah yeni bir operasyon çekme pervasızlığı artık tamamen zıvanadan çıktı!

Alın size itibar suikastının en net kanıtı. Ortada tek bir somut delil yokken bu insanları sabahın köründe evlerinden alıp kollarında polislerle kameralar önünde oradan oraya götürdüler!

Çiğnediğiniz lekelenmeme hakkının, örselediğiniz insan onurunun hesabını kim verecek? Lekelenmeme hakkı diyenlerin sesi çıkacak mı?"

Kaynak: ANKA