Karasu: Tutuklamalar, siyasi bir karardır

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, kararın "örgütlü emeğin sesini bastırmaya yönelik siyasi bir karar" olduğunu ifade etti.

Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve yıllardır işçi sınıfının hak mücadelelerinde ön saflarda duran Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması; doğrudan doğruya örgütlü emeğin sesini bastırmaya yönelik siyasi bir karardır. Madencinin ödenmeyen ücretini, gasp edilen hakkını, alın terini savunmak ne zamandan beri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" oldu? Asıl toplumsal öfkeyi büyüten; emeğinin karşılığını isteyen işçiyi susturmak, emekçinin hakkı üzerinden servet büyütenlere dokunmayıp; emek savunucularını cezaeviyle karşı karşıya bırakmaktır.

Daha bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, madencilerin haklarının korunması için bakanlıklara çağrı yaparken, aynı hakların mücadelesini veren iki sendikacının cezaevine gönderilmesi; AKP İktidarının emek politikasındaki düşmanlığını bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Sermayeye koruma, hakkını arayan emeğe baskı! AKP iktidarı bilmelidir ki; iki sendikacıyı tutuklayarak sınıf mücadelesini, dayanışmayı ve hak arama iradesini engelleyemezsiniz. Suç da ortada, sorumlular da ortada. İşçinin alın terini gasp eden düzen ve onu koruyan siyasal anlayıştır yegane sorumlu!

Başaran Aksu, Gökay Çakır, Bağımsız Maden-İş Sendikası ve Türkiye'nin dört bir yanında emeği için mücadele eden hiçbir emekçi yalnız değildir. Bugün cezaevine koyabilirsiniz; yarın yine madenlerde, fabrikalarda, meydanlarda ve hayatın olduğu her yerde emek kendi sözünü söylemeye devam edecektir. Hak aramak meşrudur, örgütlenmek anayasal haktır, emek mücadelesi onurdur!"

Kaynak: ANKA