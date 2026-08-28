Haberler

Özgür Özel: İmamoğlu'nun kitabına basım aşamasında toplatma kararı alındı

Özgür Özel: İmamoğlu'nun kitabına basım aşamasında toplatma kararı alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasını içeren 'Millet Şahidimdir' kitabı hakkında henüz basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıkladı. Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sansür girişimini kınayarak 'Hakikati hapsedemezsiniz. Bu sansür girişimi, gücünüzün değil sadece korkunuzun büyüklüğünün belgesidir' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir" kitabı hakkında basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıklaması üzerine, "Hakikati hapsedemezsiniz. Bu sansür girişimi, gücünüzün değil sadece korkunuzun büyüklüğünün belgesidir" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasını kitap olarak bastırma kararı aldıklarını ancak kitap hakkında henüz basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıkladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yıl 2026... Hala matbaa basarak, kitap yasaklayarak gerçeklerin üstünü örtebileceklerini zannediyorlar.

Duruşmaları canlı yayınlamaktan korktunuz. Mahkemede hakkıyla savunma yapmasını engellediniz. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun o savunmayı anlattığı 'Millet Şahidimdir' kitabından korkuyorsunuz.

İstediğiniz hukuksuz kararı aldırın, istediğiniz kadar toplatın. Hakikati hapsedemezsiniz. Kitabın adında da söylendiği gibi; millet şahittir. Bu sansür girişimi, gücünüzün değil sadece korkunuzun büyüklüğünün belgesidir."

Kaynak: ANKA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere doğru ilerliyor
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli

Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Taraftarı havalara uçuran haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var