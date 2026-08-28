Özgür Özel: İmamoğlu'nun kitabına basım aşamasında toplatma kararı alındı

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir" kitabı hakkında basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıklaması üzerine, "Hakikati hapsedemezsiniz. Bu sansür girişimi, gücünüzün değil sadece korkunuzun büyüklüğünün belgesidir" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasını kitap olarak bastırma kararı aldıklarını ancak kitap hakkında henüz basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıkladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yıl 2026... Hala matbaa basarak, kitap yasaklayarak gerçeklerin üstünü örtebileceklerini zannediyorlar.

Duruşmaları canlı yayınlamaktan korktunuz. Mahkemede hakkıyla savunma yapmasını engellediniz. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun o savunmayı anlattığı 'Millet Şahidimdir' kitabından korkuyorsunuz.

İstediğiniz hukuksuz kararı aldırın, istediğiniz kadar toplatın. Hakikati hapsedemezsiniz. Kitabın adında da söylendiği gibi; millet şahittir. Bu sansür girişimi, gücünüzün değil sadece korkunuzun büyüklüğünün belgesidir."

Kaynak: ANKA