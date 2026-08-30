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Emir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Emir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kararlı bir milletin iradesini hiçbir gücün kıramayacağını savaş meydanlarında öğrettiğini belirterek, tam bağımsız, hür ve onurlu bir Türkiye'nin kendilerine bırakılan emanet olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ulusumuza kararlı bir milletin iradesini hiçbir gücün kıramayacağını savaş meydanlarında öğretti" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Emir, mesajında şunları kaydetti:

"Zafer inançla başlar, azimle biter. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ulusumuza kararlı bir milletin iradesini hiçbir gücün kıramayacağını savaş meydanlarında öğretti. Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı emanet, tam bağımsız, hür ve onurlu bir Türkiye'dir.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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