Enginyurt'un oğlu ifadeye çağrıldı

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, oğlu Alptürk'ün Çağlayan Adliyesi'ne ifade için çağrıldığını duyurdu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, oğlu Alptürk Enginyurt'un, Çağlayan Adliyesi'ne ifade için çağrıldığını açıkladı. Enginyurt, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Bir soruşturma için oğlum Alptürk ifadeye çağrılmıştır. Sabah saat 10 da Çağlayan adliyesinde ifade vermek üzere yola çıktık. Alnımız tertemiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA