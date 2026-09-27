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YENİ Partili Çakırözer, Tekerek'in 40 kişilik koğuşta yerde yatırıldığını belirtti

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YENİ Partili Çakırözer, Tekerek'in 40 kişilik koğuşta yerde yatırıldığını belirtti
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, gazeteci Tuğba Tekerek'in Sincan Cezaevi'nde 40 kişilik uyuşturucu koğuşunda tuvaletin önünde yerde yatırıldığını belirtti. 9 aylık hamile koğuş arkadaşı Tuğba Ağırşen'in de yerde yattığını ve oksijen ihtiyacı olduğunu aktardı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Tuğba Tekerek'in 40 kişilik uyuşturucu koğuşunda, tuvaletin önünde yerde yatırıldığını belirtti.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazeteci meslektaşımız Tuğba Tekerek bir haber yaptı diye Sincan'da 40 kişilik uyuşturucu koğuşunda tuvaletin önünde yerde yatırılıyor. Sadece bir haber yaptı diye.

Kendisini Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettim. Dışarıdaki dostlarına selamı var. İçeride ise kendi durumundan çok koğuş arkadaşı olan adaşı Tuğba Ağırşen'in durumundan kaygı duyuyor. 9 aylık hamile olan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle düzenli oksijen takviyesi alması gereken Tuğba Ağırşen de yerde yatıyor.

Yan koğuşlarında ise 23 Haziran'da şafak baskınıyla gözaltına alınan ve NATO Zirvesi bitmesine rağmen üç aydır özgürlüğüne kavuşamayan insan hakları savunucusu Tuğba Kahraman tutuklu.

İşte Türkiye'de cezaevi gerçeği. Üç Tuğba'ya ve isimleri farkı da olsa tüm hasta mahkumlar ve siyasi tutuklulara bir an önce adalet, bir an önce özgürlük."

Kaynak: ANKA
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