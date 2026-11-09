YENİ Partili Çakırözer, Kocaeli F Tipi'nde tutuklu Ağırel için özgürlük istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, gazeteci Murat Ağırel'i cezaevinde ziyaret etti.

Çakırözer, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu olan gazeteci Murat Ağırel'e ziyarette bulundu.

Çakırözer, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Ağırel'ın üç haftadır tutuklu bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Terörist değil, adam öldürmedi, hırsız değil ama burada yatıyor. Kendisine iletilen sahte belgeyle haber yapmadı diye meslektaşımız Murat Ağırel, burada yatırılıyor. Bugüne kadar her türlü yolsuzluğu, usulsüzlüğü belgeleriyle ortaya koydu. Bugün burada, sahte olduğunu anladığı için yapmadığı bir haber nedeniyle cezaevinde yatırılıyor. İçeride kendisiyle görüşmemde, 'Bizim namusumuz yaptığımız haberler. Belgeye dayanmayan birisini haksız yere itham eden iddiaları belge olmadan yazmayız. Gazetecinin namusu haberidir' dedi. Bunu dediği için, buna inandığı için burada tutuluyor. Dosyada örgüt yöneticisi diye adlandırılan isimler, ' Murat Ağırel ile ilişkimiz yok' demelerine rağmen, Ağırel sanki bir örgütün üyesiymiş gibi zindanda tutuluyor. Örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen isimler ise attıkları iftiralar sonrasında evlerine gitmiş durumda. Ama Murat Ağırel, evinden kilometrelerce uzakta özgürlüğünden, ailesinden mahrum bir şekilde tutuluyor. Hep söylüyoruz gazetecilik suç değildir diyoruz ama yapmadığı haber yüzünden cezaevine atılan gazeteci örneğini de Türkiye ilk kez görüyor. Buradan Murat Ağırel için adalet, Murat Ağırel için özgürlük talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA