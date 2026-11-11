Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti vekilleri Tezcan ve Bülbül, Ankara Barosu Başkanı Çağlayan'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti vekilleri Tezcan ve Bülbül, Ankara Barosu Başkanı Çağlayan'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Aydın milletvekilleri Tezcan ve Bülbül, Ankara Barosu Başkanı Çağlayan'ı ziyaret etti. Tezcan, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı mücadelesinde görev üstlenen meslektaşlarına başarılar dileyip ev sahiplikleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ı ziyaret etti.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiğini belirtti. Tezcan, "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı mücadelesinde görev üstlenen tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyor, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif26

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı

Bir dönemin ünlü ikizleriydi! Şimdi bakın nasıl yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı

Ülkede 300 okul boşaltıldı, başbakan acil toplantı kararı aldı
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Arda için söyledikleri olay oldu!

Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

Ünlü model servet ödedi! Yeni evi olay oldu
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti