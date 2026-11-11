YENİ Parti vekilleri Tezcan ve Bülbül, Ankara Barosu Başkanı Çağlayan'ı ziyaret etti

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ı ziyaret etti.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiğini belirtti. Tezcan, "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı mücadelesinde görev üstlenen tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyor, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA