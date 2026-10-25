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Yeni Parti Tekirdağ 1. Olağan Kongresi'nde Mehmet Sabri Yüce il başkanı seçildi

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Yeni Parti Tekirdağ 1. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Mehmet Sabri Yüce, il başkanlığına seçildi. Yüce, seçimin ardından yeni dönemin heyecanını yaşadıklarını belirterek vatandaşın içinde olacaklarını ve partiyi iktidara taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanlığına Mehmet Sabri Yüce seçildi.

Bir düğün salonunda Yeni Parti Tekirdağ 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kongreye tek aday olarak giren Yüce, il başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından konuşan Yüce, yeni bir dönemin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşın içinde olacaklarını anlatan Yüce, Yeni Parti'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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