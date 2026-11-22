(ANKARA) - YENİ Parti PM üyesi Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan'ın hava trafik kontrol sistemlerindeki teknik altyapı sorunlarına dikkati çekerek, Ege'deki Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sınırlarının ve hava trafik hizmeti sorumluluklarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, "Belirli bölgelerde sorumluluğun Türkiye tarafından üstlenilmesi seçeneğinin teknik ve operasyonel açıdan incelenmesi uygun olabilecektir" dedi.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın hava trafik kontrol sistemlerindeki teknik altyapı sorunlarını ve Ege'deki FIR sorumluluğunu değerlendirdi. Yunan basınında da gündeme getirilen sorunlara dikkati çeken Bağcıoğlu, 1990'lı yıllardan kalma sistemlerin, 15 radarın yenilenmesinde yaşanan gecikmelerin ve uçak tanımlama altyapısındaki eksikliklerin önemli sorunlar oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu'nun, uçak tanımlama teknolojisine ilişkin Avrupa Birliği yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 19 Kasım 2026'da Yunanistan'ı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk kararı aldığını belirten Bağcıoğlu, radar ve veri bağlantısı sistemlerine ilişkin ayrı ihlal süreçlerinin de bulunduğunu kaydetti.

ATİNA FIR BÖLGESİNDE SEKİZ SAATLİK KESİNTİ

Yunanistan'daki teknik sorunların hava trafik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtığını belirten Bağcıoğlu, "4 Ocak 2026'da Atina FIR bölgesinde yaşanan yaklaşık sekiz saatlik geniş kapsamlı haberleşme kesintisi, hava trafik hizmetlerinin ciddi biçimde aksamasına, uçuşların durdurulmasına ve başka güzergahlara yönlendirilmesine neden olmuştur. Haberleşme frekanslarının yanı sıra telefon ve veri iletişim hatlarında da sorunlar yaşanması, sistemin yedekliliği ve kriz koşullarında hizmet sürekliliği açısından önemli eksiklikleri gündeme getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan hava trafik kontrolörlerinin radar arızaları, yedek sistemlerdeki yetersizlikler ve personel eksikliğine ilişkin uyarılarının sorunların münferit olmadığını gösterdiğini belirten Bağcıoğlu, EUROCONTROL'ün 2025 performans verilerine de işaret etti.

Bağcıoğlu, söz konusu verilere göre Yunanistan'da hava trafik kontrolörü sayısının planlanandan 23 kişi eksik kaldığını, uçuş başına ortalama varış gecikmesinin ise 1,5 dakikalık hedefe karşılık 5,46 dakikaya ulaştığını bildirdi. Bu sürenin izlenen Avrupa ülkeleri arasındaki en yüksek seviye olduğunu belirten Bağcıoğlu, "Bu veriler, hava trafik yönetim kapasitesindeki yapısal sorunları ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"FIR SORUMLULUĞU BİR EGEMENLİK HAKKI DEĞİL"

Ege'deki FIR sorumluluğunun tarihsel sürecine de değinen Bağcıoğlu, 1950'de Türkiye'nin de kabul ettiği ve 1952'de kesinleşen ICAO düzenlemeleriyle Ege'nin çok büyük bölümündeki FIR sorumluluğunun Yunanistan'a bırakıldığını belirterek "FIR sorumluluğu bir egemenlik hakkı değil, uluslararası uçuş emniyetini sağlamaya yönelik teknik ve operasyonel bir görevdir. Bu sorumluluğun gerektirdiği altyapının güncel, güvenilir ve kesintisiz çalışması esastır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın da geçmişte Yunanistan'ın teknik yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda FIR sorumluluğunun başka bir hava trafik hizmet birimine devredilebileceğini açıkladığını hatırlatan Bağcıoğlu, aradan geçen 74 yılda hava trafiğinin, teknolojik imkanların ve bölgesel koşulların önemli ölçüde değiştiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN HAVA TRAFİK KONTROL ALTYAPISINA DİKKATİ ÇEKTİ

Türkiye'nin hava trafik kontrol altyapısındaki yatırımlarına da değinen Bağcıoğlu, 2002'de yatırım programına alınan Hava Trafik Yönetimi Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu (SMART) Projesi kapsamında altyapının yenilendiğini ve 2015'te merkezi Ankara Hava Trafik Kontrol Sistemi'nin devreye alındığını belirtti.

Türkiye'nin gelişmiş radar izleme, uçuş emniyeti uyarı sistemleri ve karasal/uydu destekli yedek haberleşme altyapısıyla hava trafik yönetim kapasitesini güçlendirdiğini ifade eden Bağcıoğlu, Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en yoğun uçuş gerçekleştiren hava yolu gruplarından biri olmasının ve Türkiye'nin yüksek hava trafik hacminin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"FIR SINIRLARI ICAO NEZDİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Yunanistan'ın teknik altyapı sorunları ile Türkiye'nin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, "Ege'deki FIR sınırlarının ve hava trafik hizmeti sorumluluklarının ICAO nezdinde yeniden değerlendirilmesi, belirli bölgelerde sorumluluğun Türkiye tarafından üstlenilmesi seçeneğinin teknik ve operasyonel açıdan incelenmesi uygun olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, önceliğin Ege üzerinde uçan tüm sivil uçakların emniyetli ve kesintisiz hava trafik hizmeti almasının sağlanması olması gerektiğini belirtti.