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Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - YENİ Parti PM Üyesi Aylin Yaman, "Gerçekten toplumun farklı kesimlerinden, akademik dünyadan, iş dünyasından, farklı farklı alanlardan gelen güçlü bir ekiple ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bugün MYK'mız da şekillenecek. Artık bundan sonra iktidara doğru yürümeye hazırlanıyoruz artık" dedi.

YENİ Parti PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) belirleneceği ilk PM toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Yaman "Heyecanlıyız bugün. Güçlü bir ekiple ilk Parti Meclisimizi toplayacağız. Gerçekten toplumun farklı kesimlerinden, akademik dünyadan, iş dünyasından, farklı farklı alanlardan gelen güçlü bir ekiple ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bugün MYK'mız da şekillenecek. Artık bundan sonra iktidara doğru yürümeye hazırlanıyoruz artık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA