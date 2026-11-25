Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - YENİ Parti PM Üyesi Ahat Andican, "MYK seçildikten sonra, MYK'da görev alacak olan arkadaşlar yönetiminde geleceğe yönelik politikaların oluşturulması konusunda YENİ Parti'yi hem seçimlere hem seçim sonrasına taşıyacak ve bu ülkeyi ciddi bir zamandır devam eden bu karanlık yönetimden kurtaracak bir süreç başlayacak" dedi.

YENİ Parti Parti Meclisi (PM) Üyesi Ahat Andican, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) belirleneceği ilk PM toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Andican şunları söyledi:

"YENİ Parti açısından çok önemli bir gün. Böylece gelecekte yürütülecek olan politikaların oluşturulacağı ve seçimlere yönelik yapılması gerekenler gibi konularda karar merci olan grupların oluşturduğu bir PM var. MYK seçildikten sonra da muhtemelen MYK'da görev alacak olan arkadaşlar yönetiminde bu gruplar bir araya gelerek biraz önce söylediğim gibi geleceğe yönelik politikaların oluşturulması konusunda YENİ Parti'yi hem seçimlere hem seçim sonrasına taşıyacak ve bu ülkeyi ciddi bir zamandır devam eden bu karanlık yönetimden kurtaracak bir süreç başlayacak."

Kaynak: ANKA