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YENİ Parti ön seçimlerinde 145 ilçede yarış, 68 ilçede kurucu başkan değişti

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YENİ Parti ön seçimlerinde 145 ilçede yarış, 68 ilçede kurucu başkan değişti
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YENİ Parti, 14-15 Kasım'daki 1'inci Olağan Kurultay öncesi 305 ilçede ilçe başkanlığı ön seçimleri düzenledi. Birden fazla adayın yarıştığı 145 ilçenin 68'inde kurucu başkanlar yerini yeni isimlere bıraktı; bu ilçelerde değişim oranı yüzde 47 oldu.

(ANKARA) - YENİ Parti'de hafta sonu 305 ilçede ilçe başkanlığı ön seçimleri yapıldı. Birden fazla adayın yarıştığı 145 ilçenin 68'inde mevcut kurucu ilçe başkanları yerine yeni isimler seçilirken değişim oranı yüzde 47 oldu.

YENİ Parti'de 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak 1'inci Olağan Kurultay öncesinde devam eden kongre süreci kapsamında hafta sonu ilçe başkanlığı ön seçimleri gerçekleştirildi. Üye sayısı 400'ün üzerinde olan ilçelerde yapılan ön seçimlerde parti üyeleri, ilçe başkan adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Toplam 305 ilçede gerçekleştirilen ön seçimlerin 160'ına tek adayla gidilirken 145 ilçede birden fazla aday yarıştı. Birden fazla adayın bulunduğu ilçelerin 68'inde mevcut kurucu ilçe başkanları seçimi kaybederek yerlerini yeni isimlere bıraktı. Böylece yarışın yaşandığı ilçelerde değişim oranı yüzde 47'ye ulaştı.

Parti kaynakları, seçimlere üyelerin ilgisinin beklenenden yüksek olduğunu ve örgütlerde ön seçim sürecinin yeni bir hareketlilik yarattığını ifade etti. Kaynaklar, "YENİ Parti'nin yeni siyaseti sahada hissedildi" değerlendirmesinde bulundu.

Ön seçimlerin ardından belirlenecek adaylar, kongre takvimi kapsamında gerçekleştirilecek ilçe kongrelerine katılacak. YENİ Parti'nin daha önce açıkladığı takvime göre ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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