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YENİ Parti'ye beş günde 240 milyon TL bağış

YENİ Parti'ye beş günde 240 milyon TL bağış
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin dayanışma kampanyasının beşinci gününde 113 bin 678 vatandaşın toplam 240 milyon 305 bin 252 lira bağış yaptığını açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin dayanışma kampanyasının beşinci gününde 113 bin 678 vatandaşın toplam 240 milyon 305 bin 252 lira bağış yaptığını açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kampanyanın beşinci gününe ilişkin verileri paylaşan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 5'inci gününde 113 bin 678 vatandaşımız tarafından 240 milyon 305 bin 252 TL bağışta bulunulmuştur.

İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz.

Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur."

Kaynak: ANKA
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