(GAZİANTEP) - YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karkamış ve Nizip ilçelerinde birçok mahalleyi etkileyen sel felaketinin ardından altyapı eksikliklerine tepki gösterdi. Dere ıslah çalışmalarının geciktirilmesini eleştiren Meriç, "Vatandaşlarımızın karşısına ancak sorun yaşandıktan sonra mı çıkacaksınız?" diye sordu.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karkamış ilçesine bağlı Alaçalı ve Çiftlik mahalleleri ile Nizip ilçesinin İzan ve İkizce mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini etkileyen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meriç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Alaçalı ve Çiftlik mahalleleri ile Nizip ilçemizin İzan ve İkizce mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini etkileyen sel felaketi nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan taşkınlar, dere ıslah çalışmalarının ve altyapı yatırımlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizin üreticisi ve çiftçisi zaten ağır ekonomik koşullarla mücadele ediyor. Böylesine önemli bir altyapı sorunu karşısında gerekli önlemlerin hala alınmamış olması kabul edilemez. Soruyoruz: Dere ıslahı için daha ne bekleniyor? Vatandaşlarımızın karşısına ancak sorun yaşandıktan sonra mı çıkacaksınız? Yönetmek, yalnızca makamda oturmak değil; sorunları önceden görmek ve gerekli önlemleri almaktır. Çiftlik Mahallesi ve çevre mahallelerin sorunları görmezden gelinemez. Dere ıslah çalışmaları derhal başlatılmalı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınmalıdır. Bu sorunun takipçisi olacağız!"

Kaynak: ANKA