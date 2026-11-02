YENİ Parti lideri Özgür Özel, BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu'nu tebrik etti

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu telefonla arayarak, adaylığını tebrik etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu telefonla arayarak, adaylığını tebrik etti. YENİ Parti lideri Özel, Sinirlioğlu'nun seçilmesi için BM üyesi ülkelerin; hükümet, hükümet ortağı ya da muhalefette bulunan tüm sol, sosyal demokrat ve sosyalist kardeş parti liderlerine mektup yazarak destek isteyeceklerini iletti.

Sinirlioğlu da Özel'e desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA