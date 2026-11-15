Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti kurultayında ikinci gün PM ve YDK seçimi için Özel'in listesi bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti kurultayında ikinci gün PM ve YDK seçimi için Özel'in listesi bekleniyor Haber Videosunu İzle
YENİ Parti kurultayında ikinci gün PM ve YDK seçimi için Özel'in listesi bekleniyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti'nin Ankara Arena'daki 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmalarına başlanması için Özgür Özel'in PM ve YDK blok listesini salona ulaştırması bekleniyor. Murat Karayalçın'ın divandaki yerini almasıyla başlayacak kurultayda 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışmalarına başlanması için Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için Genel Başkan Özgür Özel'in blok listesinin salona ulaşması bekleniyor. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın divandaki yerini almasıyla Kurultay, ikinci gün çalışmalarına başlayacak.

YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmalarına başlanması bekleniyor. Bugün kayıtlı bin 202 delege Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyece. Seçimlerin, dün yapılan oylamada delegenin kararıyla blok liste usulüyle yapılması kararlaştırıldı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın başkanlığındaki divanın yerini almasıyla kurultayın ikinci gününün başlaması bekleniyor. İkinci gün çalışmalarına başlanması için Genel Başkan Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için blok listesini salona ulaştırması bekleniyor.

Kurultay salonunda yapılan duyuruyla, listelerin matbaa süreci tamamlanmadığından, divanın öğleden sonra açılacağı kaydedildi. PM ve YDK oylamasının saat 13.00'te başlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Potanın Perileri İsrail'i yıktı

Potanın Perileri İsrail'i yıktı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi69

10 Kasım paylaşımı olay olmuştu! Hacı Yakışıklı'dan geri adım

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı36

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı

Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağza alınmayacak sözler!
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu17

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

İstanbul'da endişelendiren görüntü
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı11

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu