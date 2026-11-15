YENİ Parti kurultayında ikinci gün PM ve YDK seçimi için Özel'in listesi bekleniyor

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(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışmalarına başlanması için Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için Genel Başkan Özgür Özel'in blok listesinin salona ulaşması bekleniyor. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın divandaki yerini almasıyla Kurultay, ikinci gün çalışmalarına başlayacak.

YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmalarına başlanması bekleniyor. Bugün kayıtlı bin 202 delege Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyece. Seçimlerin, dün yapılan oylamada delegenin kararıyla blok liste usulüyle yapılması kararlaştırıldı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın başkanlığındaki divanın yerini almasıyla kurultayın ikinci gününün başlaması bekleniyor. İkinci gün çalışmalarına başlanması için Genel Başkan Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için blok listesini salona ulaştırması bekleniyor.

Kurultay salonunda yapılan duyuruyla, listelerin matbaa süreci tamamlanmadığından, divanın öğleden sonra açılacağı kaydedildi. PM ve YDK oylamasının saat 13.00'te başlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA