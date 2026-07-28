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Özgür Özel: YENİ Parti, milletimizin ihtiyacıydı

Özgür Özel: YENİ Parti, milletimizin ihtiyacıydı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki kapalı grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, partilerinin milletin beklentilerine yönelik kurulduğunu ve siyasi tarihte kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen ilk parti olduklarını belirterek, hem heyecanlı hem de sorumluluk sahibi olduklarını ifade etti. Toplantıda, Meclis Başkanlık Divanı görevleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek.

Haber: Gülara SUBAŞI

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısı öncesinde, "Yenilik milletimizin talebi, YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz" dedi.

YENİ Parti milletvekilleri, bugün TBMM'de kapalı grup toplntısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Salonu'nda yapılacak toplantıya, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor. Toplantı için saat 11.45'te TBMM'ye gelen Özel, grup salonuna giderken basın mensuplarının sorularını yanıt verdi. Özel, "YENİ Parti'nin kuruluşundan sonra ilk kez TBMM'desiniz. Neler söylersiniz" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Heyecanlıyız tabii. Yenilik milletimizin talebi, YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz."

Özel'in başkanlık ettiği, 90 YENİ Parti milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısı devam ediyor. Toplantıda YENİ Parti'nin TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak İdare Amiri ile katip üye ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek, ardından TBMM Başkanlığı'na bildirilecek.

Kaynak: ANKA
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