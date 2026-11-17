(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "İktidar, yönetemediği ülkenin sorunlarıyla yüzleşmek yerine, gerçeği söyleyen basına saldırıyor. Ne yaparsanız yapın gerçeklerden kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Önce TELE 1, sonra Halk TV, şimdi Sözcü TV. Sabahın köründe polis baskını, arama, gözaltılar, kayyım… Demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden geriye ne bıraktınız? İktidar, yönetemediği ülkenin sorunlarıyla yüzleşmek yerine, gerçeği söyleyen basına saldırıyor. Ekonomiyi düzeltemeyenler gazetecileri susturmaya, adaleti sağlayamayanlar medyayı baskı altına almaya çalışıyor. Demokrasi, iktidarın hoşuna gidenlerin konuşabildiği bir rejim değildir. Burası sizin mülkünüz, basın da sizin propaganda aracınız değildir. Koltuğunuzu bu şekilde korumaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın gerçeklerden kaçamayacaksınız."

Kaynak: ANKA