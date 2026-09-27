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YENİ Parti İstanbul'da 38 ilçe başkanını belirledi, Esenyurt kongresi ertelendi

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YENİ Parti İstanbul'da 38 ilçe başkanını belirledi, Esenyurt kongresi ertelendi
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YENİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinde 38 ilçenin başkanı belirlendi. Esenyurt'ta usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle gerginlik ve arbede yaşanan kongre ertelenirken yeni tarih açıklanmadı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin ön seçimi kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde kongre yapıldı. Esenyurt'ta yaşanan gerginlik nedeniyle seçim ertelenirken 38 ilçede başkanlar belirlendi.

YENİ Parti'nin ilçe kongreleri süreci tamamlandı. Üyelerin oy kullandığı kongrelerde İstanbul'un dün yapılan 18 ilçesinin ardından kalan 21 ilçe için bugün partililer sandık başına gitti.

38 ilçede ilçe başkanları seçilirken Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı Esenyurt seçiminde tartışma yaşandı. Usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle gerginliğin ve arbedenin yaşandığı kongre ertelendi. Kongrenin yeni tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Belirlenen 38 ilçe başkanı şöyle:

Adalar İlçe Başkanı Gözde Acar

Arnavutköy İlçe Başkanı Tekin Aras

Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu

Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök

Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar

Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat

Bakırköy İlçe Başkanı Günay Mamati

Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı

Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam

Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan

Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün

Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş

Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş

Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi

Çatalca İlçe Başkanı Gökberk Öder

Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan

Esenler İlçe Başkanı Aytekin Ayar

Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş

Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül

Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Okan Kazım Yalçın

Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan

Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş

Kağıthane İlçe Başkanı Kaner Berberoğlu

Kartal İlçe Başkanı Mert Polat

Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin

Maltepe İlçe Başkanı Ercan Ağkaya

Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri

Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz

Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat

Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut

Sultanbeyli İlçe Başkanı Zeynel Özbakır

Sultangazi İlçe Başkanı Kanber Koçak

Şile İlçe Başkanı Aras Arslan

Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal

Tuzla İlçe Başkanı Bülent Akköse

Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek

Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil

Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan.

Kaynak: ANKA
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