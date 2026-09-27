YENİ Parti İstanbul'da 38 ilçe başkanını belirledi, Esenyurt kongresi ertelendi

YENİ Parti İstanbul'da 38 ilçe başkanını belirledi, Esenyurt kongresi ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinde 38 ilçenin başkanı belirlendi. Esenyurt'ta usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle gerginlik ve arbede yaşanan kongre ertelenirken yeni tarih açıklanmadı.
Haber: ÇAĞATAN AKYOL
(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin ön seçimi kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde kongre yapıldı. Esenyurt'ta yaşanan gerginlik nedeniyle seçim ertelenirken 38 ilçede başkanlar belirlendi.
YENİ Parti'nin ilçe kongreleri süreci tamamlandı. Üyelerin oy kullandığı kongrelerde İstanbul'un dün yapılan 18 ilçesinin ardından kalan 21 ilçe için bugün partililer sandık başına gitti.
38 ilçede ilçe başkanları seçilirken Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı Esenyurt seçiminde tartışma yaşandı. Usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle gerginliğin ve arbedenin yaşandığı kongre ertelendi. Kongrenin yeni tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Belirlenen 38 ilçe başkanı şöyle:
Adalar İlçe Başkanı Gözde Acar
Arnavutköy İlçe Başkanı Tekin Aras
Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu
Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök
Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar
Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat
Bakırköy İlçe Başkanı Günay Mamati
Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı
Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam
Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan
Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün
Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş
Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş
Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi
Çatalca İlçe Başkanı Gökberk Öder
Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan
Esenler İlçe Başkanı Aytekin Ayar
Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş
Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Okan Kazım Yalçın
Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan
Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş
Kağıthane İlçe Başkanı Kaner Berberoğlu
Kartal İlçe Başkanı Mert Polat
Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin
Maltepe İlçe Başkanı Ercan Ağkaya
Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri
Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz
Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat
Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut
Sultanbeyli İlçe Başkanı Zeynel Özbakır
Sultangazi İlçe Başkanı Kanber Koçak
Şile İlçe Başkanı Aras Arslan
Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal
Tuzla İlçe Başkanı Bülent Akköse
Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek
Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil
Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan.