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YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, Norveç Büyükelçisi Gaarder'ı TBMM'de ağırladı

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, Norveç Büyükelçisi Gaarder'ı TBMM'de ağırladı
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı. Emir, sosyal medya paylaşımında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine verimli sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek Büyükelçiye teşekkür etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ve beraberindeki heyetle TBMM'de bir araya geldi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Norveç Büyükelçisi Sayın Andreas Gaarder ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladık. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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