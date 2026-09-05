Haberler

Özgür Özel Selimiye'de Restorasyon Sonrası İncelemelerde Bulundu

Özgür Özel Selimiye'de Restorasyon Sonrası İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Camii'nin yılda 2 milyon ziyaretçi çektiğini ve 100 yıl daha açık kalacağını belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne programı kapsamında Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Özel, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindekilerle camiyi gezerek yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Selimiye Camisi'nin yaklaşık 4 yıl süren restorasyon sürecinin Edirne'nin uzun süre gündeminde kaldığını söyledi.

Selimiye'nin kente özellikle inanç turizmi açısından önemli katkı sunduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Selimiye Camisi 4 yıl boyunca restorasyondaydı. Edirne'nin uzun süre gündemindeydi. Çünkü şehre inanç turizmi açısından inanılmaz katkısı olan muhteşem bir eser. Mimar Sinan'ın ustalık eseri. Restorasyonundan sonra şehri ilk ziyaretim. Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla ve arkadaşlarımızla beraber gezdik. Gördüğümüz halden çok memnun kaldık."

Özel, Selimiye Camisi'nin Edirne'ye yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çektiğini ifade ederek, eserin kent açısından hem maddi hem de manevi değer taşıdığını dile getirdi.

Restorasyonla ilgili bilgi aldıklarını aktaran Özel, "Bundan sonra 100 yıl süreyle caminin ziyarete açık kalmasına katkı sağlanacağı bilgisini aldık ve memnun olduk." dedi.

Edirne'nin Selimiye'nin yanı sıra çok sayıda önemli tarihi ve kültürel esere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Edirne'de ne varsa Selimiye'nin gölgesinde kalır diye söylenir. Ama Edirne'ye gelenler Selimiye ile birlikte çok önemli eserleri ziyaret etme ve çok iyi bir deneyimle buradan ayrılma imkanına sahip olacak. Biz de tüm vatandaşlarımızı, Osmanlı'nın İstanbul'dan önceki başkentine, Manisa'da yetişen Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkıp İstanbul'u fethetme hazırlıklarını yaptığı başkenti ziyaret etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
CHP'den Yeni Parti'ye uzanan deprem parası bilmecesi! Yardımlar hiç mi edildi?

CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar

Sağlıkçıları taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın göbeğinde Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler 'Helal olsun' demekten kendini alamıyor

Aracını o yazıyı astı, 1 aydır işe gitmiyor