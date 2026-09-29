YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Karayalçın ile görüştü

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Karayalçın ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, eski SHP Genel Başkanı ve önceki Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile görüştü. Görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, önceki Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın ile görüştü.
Kaynak: ANKA