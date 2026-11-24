Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenliğin ne demek olduğunu önce kendi evinde öğrendiğini, iki öğretmenin evladı olarak öğretmenliğin nasıl büyük bir emek olduğunu iyi bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğretmenin hakkını alamadığı, öğrencinin okulunda güvende olmadığı, velinin bin türlü sıkıntıyla boğuştuğu bir kara düzenin içindeyiz. İşte tüm bu sorunları çözmek için milletimizden yetki istiyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA