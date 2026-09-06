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Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ı İstanbul'da ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Muharrem Aslan'ın vefatı dolayısıyla taziyede bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, babası Muharrem Aslan'ı kaybeden Nuri Aslan'a İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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