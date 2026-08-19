Milletvekili saldırısında 5 şüpheli adliyede

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında zanlı S.A.K'nin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.A.K, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım." dedi.

Olay

Dün, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA