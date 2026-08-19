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Milletvekili saldırısında 5 şüpheli adliyede

Milletvekili saldırısında 5 şüpheli adliyede
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı düzenleyen ve gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A.K., 'pişmanım ve yaşadığına seviniyorum' dedi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında zanlı S.A.K'nin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.A.K, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım." dedi.

Olay

Dün, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti, yaşadığına seviniyorum

Yeni Partili vekili bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti
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