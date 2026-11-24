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(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Siyasete kattığı zarafeti, zor zamanlarda asla sarsılmayan duruşu ve ömrünü adadığı demokrasi mücadelesiyle hepimize ışık tuttu. Bize bıraktığı en büyük miras, memleket sevdasıdır. Kıymetli Genel Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, örgütümüze başsağlığı diliyorum. Hatırasını daima yaşatacağız" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, eski TBMM Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Acımız tarifsiz... Değerli Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Siyasete kattığı zarafeti, zor zamanlarda asla sarsılmayan duruşu ve ömrünü adadığı demokrasi mücadelesiyle hepimize ışık tuttu. Bize bıraktığı en büyük miras, memleket sevdasıdır. Kıymetli Genel Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, örgütümüze başsağlığı diliyorum. Hatırasını daima yaşatacağız."

Kaynak: ANKA