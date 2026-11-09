Yeni Parti'de Kurucular Kurulu ve PM toplantılarını Özgür Özel yönetti

Yeni Parti'de Kurucular Kurulu ve PM toplantılarını Özgür Özel yönettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkezine gelerek Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık etti. Kurucular Kurulu toplantısının ardından başlayan PM toplantısı çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına başkanlık etti.
Özel, PM ve Kurucular Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere partisinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan genel merkezine gelerek çalışmalarına başladı.
Kurucular Kurulu toplantısının ardından başlayan Parti Meclisi toplantısı, çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA