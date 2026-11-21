(ANKARA) - YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, 108 gündür tutuklu bulunan partisinin Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Tutuklama bir tedbir aracı olmaktan çıkartılmış, bir cezaya dönüşmüştür. Geç gelen adalet adalet değildir" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, partisinin tutuklu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, şunları söyledi:

"Yol arkadaşımız Manisa İl Başkanımız İksen Özalper'i bugün cezaevinde ziyaret ettik. 108 gündür haksız, hukuksuz şekilde tutuklu olan Manisa İl Başkanımız İksen Başkanımızın bütün yol arkadaşlarımıza selamlarını iletiyorum. Kıymetli yol arkadaşlarımız, buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz, 108 gündür neyle suçlandığını bilmeden tutsak edilen İl Başkanımızın şu ana kadar herhangi bir şekilde iddianamesi yazılmamış, tutuklama yine bir tedbir aracı olmaktan çıkartılmış, tutuklama bir cezaya dönüşmüştür. Bütün tutukluluğu devam eden yol arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, yargılamalarının başlamasını ve suçsuzluklarının ortaya çıkmasını merakla bekliyoruz. Buradan Adalet Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. Geç gelen adalet adalet değildir. Tutuklama bir tedbirdir, bir ceza aracı değildir."

Kaynak: ANKA